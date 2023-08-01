В держдумі рф пролунала пропозиція нанести удар по монументу "Батьківщина-мати" у Києві як відповідь на атаки дронів по москві. Про це повідомляє The Moscow Times.

Член комітету держдуми з оборони, Андрій Гурулєв, виступив з пропозицією розглянути об'єкти, що мають особливе символічне значення для України, як потенційні цілі відповіді після атаки безпілотників на "Москва-Сіті" в росії.

Гурулєв вважає, що росії треба бити по монументу "Батьківщина-мати", з якого сьогодні зняли радянський герб.

30 липня в Києві розпочався процес демонтажу радянського герба з монументу "Батьківщина-мати". Планується, що до Дня Незалежності України герб СРСР, який включає в себе символи - зірку, серп і молот, буде замінений на український Тризуб на скульптурі.

Це рішення було ухвалено за підтримки 85% українців, які взяли участь у голосуванні за допомогою застосунку "Дія". В загальному опитуванні взяли участь більше ніж 770 тисяч людей.