Збройні сили не будуть давати спокою терористам, які хочуть захопити Україну до того часу, поки вони не залишать територію країни.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На його думку, військові мають право використовувати виготовлену на території України зброю там, де вважають за необхідне.

"Ми не будемо давати спокою цим терористам, поки вони не покинуть територію нашої країни. Я можу сказати що час цих гауляйтерів доходить до кінця і вони будуть відповідати за всі ті злочини, які зробили спільно з путінськім режимом", - сказав Данілов.

Він зауважив, що Україні необхідна перемога і думати, що бойові дії будуть відбуватись тільки на нашій землі не варто. За його словами, атака безпілотників на будівлі в москві є мовою символів.

"Все що пов'язано з москвою, містом де приймається рішення вбивати наших громадян - має просто припинити існування," - підкреслив він.