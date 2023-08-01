У Південній Африці наразі спостерігають за рідкісним блакитним місяцем, який здається яскравішим і більшим, ніж зазвичай.

Прямий ефір з Осетровою повнею над Африканським континентом транслює CNN.

У серпні космос пропонує подвійну особливість: пара супермісяців, кульмінацією яких стане рідкісний блакитний місяць.

Наразі Місяць знаходиться від Землі на відстані всього 357 530 кілометрів.

В Україні за цим явищем можна буде спостерігати вже о 21:31 за київським часом. Супутник Землі зараз знаходитися в сузір'ї Водолія й тому у цей момент буде особливо яскравим.