Над Землею зійшов Осетровий Місяць (відео) [ Редагувати ]
У Південній Африці наразі спостерігають за рідкісним блакитним місяцем, який здається яскравішим і більшим, ніж зазвичай.
Прямий ефір з Осетровою повнею над Африканським континентом транслює CNN.
У серпні космос пропонує подвійну особливість: пара супермісяців, кульмінацією яких стане рідкісний блакитний місяць.
Наразі Місяць знаходиться від Землі на відстані всього 357 530 кілометрів.
В Україні за цим явищем можна буде спостерігати вже о 21:31 за київським часом. Супутник Землі зараз знаходитися в сузір'ї Водолія й тому у цей момент буде особливо яскравим.
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