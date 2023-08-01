День Іллі: заборони та прикмети 2 серпня [ Редагувати ]
Щороку 2 серпня християни східного обряду відзначають День Іллі пророка або Іллін день. В народі в давнину з цим святом пов'язували багато заборон та народних прикмет.
Що не можна робити у день Іллі
Наші пращури вважали, що на свято не можна займатися сільськогосподарськими роботами. Збір сіна треба було провести до Дня Іллі.
Заборонялося в цей день пускати в дім бездомних собак та кішок. Вважалося, що нечисть рятується від гніву пророка і перетворюється на тварин.
На свято не можна виганяти худобу на пасовища. В народі вірили, що її можуть загризти вовки.
Якщо на цього дня гроза, то заборонялося стояти під деревом та купатися у водоймах. У давнину вірили, що з цього дня вода в водоймах стає каламутною та холодною.
Народні прикмети у день Іллі
- Грім на Іллін День – то Ілля небеса на колісниці об'їжджає небо.
- Сильний дощ цього дня означає, що наступного року не буде пожеж.
- Якщо комарі літають роєм – слід чекати на сонячну погоду в найближчий тиждень.
- Спека на День Іллі – зима буде довга та холодна.
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