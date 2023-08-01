Щороку 2 серпня християни східного обряду відзначають День Іллі пророка або Іллін день. В народі в давнину з цим святом пов'язували багато заборон та народних прикмет.

Що не можна робити у день Іллі

Наші пращури вважали, що на свято не можна займатися сільськогосподарськими роботами. Збір сіна треба було провести до Дня Іллі.

Заборонялося в цей день пускати в дім бездомних собак та кішок. Вважалося, що нечисть рятується від гніву пророка і перетворюється на тварин.

На свято не можна виганяти худобу на пасовища. В народі вірили, що її можуть загризти вовки.

Якщо на цього дня гроза, то заборонялося стояти під деревом та купатися у водоймах. У давнину вірили, що з цього дня вода в водоймах стає каламутною та холодною.

Народні прикмети у день Іллі