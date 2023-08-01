Над Польщею помітили білоруські вертольоти: нові подробиці [ Редагувати ]
1 серпня два вертольоти Білорусі порушили державний кордон Польщі. Вони брали участь у навчаннях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.
"Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону", - зазначають у відомстві.
Там уточнили, що перетин кордону стався у районі прикордонного села Біловеж. Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, через що їх не зафіксували радіолокаційні системи.
Міністр оборони Маріуш Блащак закликав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові вертольоти.
"НАТО було проінформовано про інцидент", - зазначають у Міноборони.
Також на килим до Міністерства закордонних справ для пояснень викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі.
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