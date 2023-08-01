"Окупанти відчують наслідки": Зеленський розповів про закриту доповідь Буданова [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.
Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.
"Серйозно відчують", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні 1 серпня Володимир Зеленський заслухав доповіді силовиків та військових. Серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.
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