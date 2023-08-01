Раніше Верховна Рада дозволила самостійну підготовку до водійських іспитів з "теорії", а відсьогодні, 1 серпня, практичний іспит для отримання водійського посвідчення в Україні, який можна було складати лише тричі, відтепер можна здавати безліч разів.

Про це інформують в МВС.

Наголошується, що впродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має вже необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Також кандидат має необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

У разі неуспішного складання інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів має становити не менше 10 календарних днів.

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.