В Україні спростили складання іспиту на водіння авто: всі подробиці [ Редагувати ]
Раніше Верховна Рада дозволила самостійну підготовку до водійських іспитів з "теорії", а відсьогодні, 1 серпня, практичний іспит для отримання водійського посвідчення в Україні, який можна було складати лише тричі, відтепер можна здавати безліч разів.
Про це інформують в МВС.
Наголошується, що впродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має вже необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.
Також кандидат має необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.
У разі неуспішного складання інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів має становити не менше 10 календарних днів.
Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.
Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.
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