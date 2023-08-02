росія вночі атакувала Україну "шахедами": що відомо [ Редагувати ]
рф вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів пролунали у столиці та Одеській області. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України та начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко.
Південь Одещини - чергова атака "Шахедів"! Заходять вздовж гирла Дунаю, - повідомляли ПС.
Також стало відомо, що ударні БпЛА атакували Київ з південно-західного та північного напрямків, а група "Шахедів" ввійшла в Одеську область, зокрема Ізмаїлський район.
У столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, - повідомив Сергій Попко.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожого нападу на столицю та збиття безпілотного літального апарата (БпЛА) у Солом'янському районі, зазнав пошкоджень нежитловий об'єкт. У Святошинському районі сталося загорання дерева.
Інформація про події в Голосіївському районі не була підтверджена на місці. На щастя, внаслідок цих подій немає жертв чи постраждалих у столиці.
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