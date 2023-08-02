Вночі 2 серпня росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині, - повідомив Генштаб.

Нагадаємо, рф вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів пролунали у столиці та Одеській області.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожого нападу на столицю та збиття безпілотного літального апарата (БпЛА) у Солом'янському районі, зазнав пошкоджень нежитловий об'єкт. У Святошинському районі сталося загорання дерева.