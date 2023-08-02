Сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Попередьно противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА - були своєчасно виявлені та знищені, - написав Сергій Попко.

Нагадаємо, у ніч на середу, 2 серпня, російські загарбники здійснили атаку на південь Одеської області за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136, які були запущені з Азовського моря та летіли через Чорне море.

Сили протиповітряної оборони працювали безперервно майже три години, намагаючись відбити ворожий наступ. Було зафіксовано пошкодження елеватора, а також виникли пожежі на деяких портових та промислових об'єктах у результаті ворожого нападу.

Дані про можливі жертви чи постраждалих не надходили.