Українським захисникам вдалося збити "шахед" над Сумщиною [ Редагувати ]
Сили оборони України вночі 2 серпня змогли знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед". Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначимо, сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
Також у ніч на середу, 2 серпня, російські загарбники здійснили атаку на південь Одеської області за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136, які були запущені з Азовського моря та летіли через Чорне море.
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