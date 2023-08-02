Було три влучання: Терехов розповів про нічну атаку на Харків (відео)

Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов