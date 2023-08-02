рф обстріляла Нікопольщину тричі за ніч [ Редагувати ]
Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду, - написав Лисак.
Зазначається, що минулося без загиблих і постраждалих. Нині встановлюються наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, рф вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів пролунали у столиці та Одеській області. Сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ.
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Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов
Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня. Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою?