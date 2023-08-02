Армія рф вдарила ракетами по селу Першотравневе, що в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок атаки загинула пенсіонерка. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Відомо, що внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж, - повідомив Синєгубов.

Зазначимо, рф вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів пролунали у столиці та Одеській області.