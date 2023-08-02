В тимчасово окупованому Маріуполі група українських партизанів вчинила саботаж, в результаті якого отруїлося майже два десятки російських офіцерів. До цього причетна група "Ї" місцевого спротиву. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані до шпиталю поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена, - повідомив він.

Андрющенко зазначив, що російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.