Після нічної атаки російськими дронами 2 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції світової спільноти. Він висловив переконання, що росію треба зупинити і вжити заходів для забезпечення миру та стабільності в регіоні. Про це він написав у своїх соцмережах.

Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв, - заявив президент.

Він додав, що, на жаль, є пошкодження і найсуттєвіші - на півдні України. Там російські окупанти знову завдали ударів по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. За словами Зеленського, усі оперативні служби спрацювали ефективно.