"Світ має реагувати": Зеленський про нічну атаку рф [ Редагувати ]
Після нічної атаки російськими дронами 2 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції світової спільноти. Він висловив переконання, що росію треба зупинити і вжити заходів для забезпечення миру та стабільності в регіоні. Про це він написав у своїх соцмережах.
Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв, - заявив президент.
Він додав, що, на жаль, є пошкодження і найсуттєвіші - на півдні України. Там російські окупанти знову завдали ударів по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. За словами Зеленського, усі оперативні служби спрацювали ефективно.
Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. росію можна й треба зупинити, - наголосив Зеленський.
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