Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків "шахедів" на Київщині, у Бучанському районі. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У ніч на 2 серпня сталося руйнування та подальше горіння приватного житлового будинку неподалік від одного з селищ внаслідок ворожої атаки безпілотників.

Для припинення пожежі було залучено чотири одиниці техніки та 12 осіб особового складу. На щастя, унаслідок інциденту не було жертв або постраждалих.

Нагадаємо, сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ.