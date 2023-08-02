У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом’янському районі міста, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. Про це повідомили в ДСНС Києва.

За інформацією рятувальників, у столиці зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі міста. В результаті інциденту було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

Після обстеження пошкодженої будівлі на місці обстрілу пожежі не виникло, і на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.