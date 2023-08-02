Уламки ворожих "шахедів" впали в одному з районів Києва: фото наслідків [ Редагувати ]
У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом’янському районі міста, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. Про це повідомили в ДСНС Києва.
За інформацією рятувальників, у столиці зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі міста. В результаті інциденту було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.
Після обстеження пошкодженої будівлі на місці обстрілу пожежі не виникло, і на щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Сили ППО збили всі ударні безпілотники рф, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
по темі
Для припинення пожежі було залучено чотири одиниці техніки та 12 осіб особового складу
Піротехніки обстежують водойми на Уманщині. Саме там у перший день повномасштабного вторгнення російська ракета влучила в об'єкт військової інфраструктури. Уламки снарядів розлетілись на площі в 15 гектарів.
Під час розслідування вибуху у Шевченківському райсуді Києва було повідомлено про підозру п'ятьом правоохоронцям
"Українська міць". Рідкісну нагоду змінити піксель на спортивну форму отримали чотири команди бійців і ветеранів. За їхніми емоціями на футбольному майданчику стежили наші кореспонденти.
Це пілотний проєкт, який запустили насамперед для цивільних. Аби підготувати до дій під час надзвичайних ситуацій. Як відбулося практичне заняття на базі рятувального загону ДСНС в Ужгороді - бачила Ірина Ковальчук.