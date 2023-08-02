У місті Дудінка, що знаходиться в Красноярському краї росії, сталася авіаційна катастрофа, внаслідок якої розбився приватний гідролітак (гідроплан).

Цей випадок призвів до загибелі двох осіб. З метою встановлення причин аварії розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє ТАСС.

У мережі вже з'явилося відео, на якому зазнято момент падіння літака. На ролику видно, що як гідроплан злітав, намагався набрати висоту, а потім впав на землю.