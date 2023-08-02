На росії розбився гідролітак: є жертви [ Редагувати ]
У місті Дудінка, що знаходиться в Красноярському краї росії, сталася авіаційна катастрофа, внаслідок якої розбився приватний гідролітак (гідроплан).
Цей випадок призвів до загибелі двох осіб. З метою встановлення причин аварії розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє ТАСС.
У мережі вже з'явилося відео, на якому зазнято момент падіння літака. На ролику видно, що як гідроплан злітав, намагався набрати висоту, а потім впав на землю.
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