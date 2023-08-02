Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у "Дію" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг - зміну місця проживання. Про це він повідомив у Telegram.

Але для чоловіків від 18 до 60 років ця функція не працює.

Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в "Дії" - і статус у реєстрі змінюється автоматично.

Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, потрібно отримати дозвіл другого з батьків, повідомив Федоров.