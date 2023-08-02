У "Дії" знову можна змінювати місце проживання: хто не зможе це зробити [ Редагувати ]
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у "Дію" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг - зміну місця проживання. Про це він повідомив у Telegram.
Але для чоловіків від 18 до 60 років ця функція не працює.
Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в "Дії" - і статус у реєстрі змінюється автоматично.
Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, потрібно отримати дозвіл другого з батьків, повідомив Федоров.
Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення.
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