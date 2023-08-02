Курс валют 3 серпня [ Редагувати ]
У середу, 2 серпня, курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись, євро також дешевшає. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
Середній курс долара Україною впав 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,60 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,90 гривні.
Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 2 серпня становить 40,134 гривні за євро (-0,1902 гривні).
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