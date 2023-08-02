У середу, 2 серпня, курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись, євро також дешевшає. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Середній курс долара Україною впав 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,90 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 2 серпня становить 40,134 гривні за євро (-0,1902 гривні).