У середу, 2 серпня, з Чорного моря Україні загрожує не одна російська крилата ракета "Калібр", попри те, що зменшилася кількість ракетоносіїв російських загарбників. Про це повідомляється у Військово-морських силах Збройних сил України.

На бойовому чергуванні сьогодні станом на 11:00 знаходилися шість бортів супротивника, і серед них був один носій "Калібрів" (загальний залп - чотири ракети).

У рф є підводні човни, оснащені "Калібрами".

"Підводний чорт, щоб не сплив більше", - так новину про оновлену кількість кораблів супротивника у Чорному морі прокоментував очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Варто зазначити, що за даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі кількість кораблів не змінилася - там так і чергує один борт окупантів.