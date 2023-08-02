Ситуація у Чорному морі: скільки "Калібрів" загрожує Україні [ Редагувати ]
У середу, 2 серпня, з Чорного моря Україні загрожує не одна російська крилата ракета "Калібр", попри те, що зменшилася кількість ракетоносіїв російських загарбників. Про це повідомляється у Військово-морських силах Збройних сил України.
На бойовому чергуванні сьогодні станом на 11:00 знаходилися шість бортів супротивника, і серед них був один носій "Калібрів" (загальний залп - чотири ракети).
У рф є підводні човни, оснащені "Калібрами".
"Підводний чорт, щоб не сплив більше", - так новину про оновлену кількість кораблів супротивника у Чорному морі прокоментував очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Варто зазначити, що за даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі кількість кораблів не змінилася - там так і чергує один борт окупантів.
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