Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Надалі фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Винним загрожує до 12 років тюрми.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе Shahed під час нічної атаки 1 серпня цього року.