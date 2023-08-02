Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Про це він повідомив у Telegram.

Зустріч буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.

Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру.

За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.

Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.