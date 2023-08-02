Зустрічі в лідерами Саудівської Аравії: Єрмак назвав ціль України [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Про це він повідомив у Telegram.
Зустріч буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.
Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру.
За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.
Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.
Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.
- Перший - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.
- Другий - українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.
- Третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.
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