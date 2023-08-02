Нові правила отримання водійського посвідчення: що змінилося [ Редагувати ]
Багато українців цікавляться питанням щодо нових правил отримання водійського посвідчення.
Зокрема, було скасовано обмеження на кількість спроб скласти практику для отримання посвідчення водія.
У Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ (МВС) дали відповіді на популярні питання щодо нових правил отримання цього документа.
по темі
У середу, 2 серпня, президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним
У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста
У середу, 2 серпня, з Чорного моря Україні загрожує не одна російська крилата ракета "Калібр"