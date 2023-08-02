У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух. Чоловік виявився незадоволеним відвідувачем. Коли зрозумів, що не може вирішити своїх питань, він узяв жінку в заручники та підірвав гранату.

Про це заявив перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов в ефірі телемарафону.

Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань. Він взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічного не виходить, то відпустив її та підірвав гранату.

За його даними, з осколковими пораненнями він наразі знаходиться у лікарні.