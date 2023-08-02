Вибух у Пенсійному фонді Марганця: з'явились подробиці [ Редагувати ]
У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух. Чоловік виявився незадоволеним відвідувачем. Коли зрозумів, що не може вирішити своїх питань, він узяв жінку в заручники та підірвав гранату.
Про це заявив перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов в ефірі телемарафону.
Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань. Він взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічного не виходить, то відпустив її та підірвав гранату.
За його даними, з осколковими пораненнями він наразі знаходиться у лікарні.
Стан його стабільний, з ним конвой. За скоєне йому загрожує ув'язнення. Де він узяв гранату буде встановлено в рамках слідчих дій. Зараз із ним працюють лікарі та правоохоронні органи.
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