У середу, 2 серпня, президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. Домовились про візит останнього до Анкари. Про це повідомляє Hürriyet.

Про що говорили:

Ердоган та диктатор домовились про візит путіна до Туреччини;

Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";

Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні.

президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди";

Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".