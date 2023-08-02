Відома співачка з Києва, Наташа Корольова, відзначилася своїми дивергентними поглядами щодо геноциду свого народу та публічним захопленням СРСР на різних пропагандистських заходах. Це викликало обговорення, коли вона прокоментувала конфлікт між своєю мамою, 77-річною Людмилою Поривай, і чоловіком-путіністом Тарзаном.

Після вторгнення, Людмила Поривай публічно виразила підтримку Україні, виступаючи проти російської агресії, що вразило співачку, яка зосереджується на похвалі окупантів. Це призвело до гучних конфліктів між ними, і Людмила Іванівна навіть припинила спілкування зі своїм зятем. Такий розкол у родині став приводом для широкого обговорення в медіа та громадскості.

Розповідаючи про сімейні перипетії пропагандистським ЗМІ, зрадниця-киянка запевнила, що зараз у них все гаразд. Крім того, Корольова підставила свою проукраїнську маму, розповівши, що вона наразі перебуває у країні-терористці.

Так, за словами запроданки, Людмила Поривай приїхала до москви і зараз живе з проросійською донькою та її чоловіком-стриптизером, який неодноразово поливав Україну брудом, під одним дахом.

Співачка також видала, що вона "несе добро та мир". Вочевидь, на думку Корольової, це не включає в себе говорити правду про терористичну війну на Батьківщині.