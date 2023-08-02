Флагманська авіакомпанія Туркменістану призупинила польоти в москву з міркувань безпеки після атак безпілотників на російську столицю. Про це повідомляє Reuters.

У зв'язку із ситуацією в московській повітряній зоні та на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів усі рейси "Туркменських авіаліній" за маршрутом Ашхабад-москва-Ашхабад будуть припинені.

"Туркменські авіалінії" заявили, що тепер літатимуть до Казані, яка знаходиться більш ніж за 700 км на схід від москви.

росія заявляє, що протягом останніх кількох днів збила "українські безпілотники" поблизу і над москвою, хоча повідомлень про постраждалих немає. У вівторок, 1 серпня, вдруге за три дні безпілотник завдав удару по висотній будівлі в діловому районі москви, в якій розташовані три міністерства уряду росії.

Україна прямо не взяла на себе відповідальність за удари.

Атаки безпілотників змусили Внуково, один із московських аеропортів, ненадовго закритися, але пізніше він відновив повноцінну роботу.