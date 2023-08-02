Інцидент з вертольотами: МЗС Польщі викликало білоруського дипломата [ Редагувати ]
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора олександра лукашенка.
Про це він сказав в ефірі радіо RMF 24.
Він зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні, а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. А союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами.
Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні.
Зазначається, що розмова з білоруським дипломатом у МЗС Польщі була "дуже короткою".
Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо білорусь також є причетною до цієї війни.
білоруській стороні були передані й інші претензії. Польща відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення в білорусь найманців ПВК "Вагнера", а також через спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон.
Ми проти цього і захищатимемося.
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