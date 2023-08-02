На Закарпатті обікрали будинок ексгравця "Шахтаря" та збірної України обікрали (фото) [ Редагувати ]
На Закарпатті обікрали будинок відомого українського футболіста. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Його ім'я не називається, сказано лише, що "однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк". З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.
Видання "Страна.UA" повідомило, що жертвою став Олександр Кучер.
Олександр Кучер
До банди входили двоє чоловіків, вони здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.
Злочинці ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки стежили за будинком майбутньої жертви. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.
Загалом потерпілим завдали понад $500 тис. збитків.
Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Наразі їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.
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