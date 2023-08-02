Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом України. Про це повідомляє ЦВК.

До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Юрій Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

ЗМІ називають Локтіонову сестрою багаторічної помічниці Зеленського Марії Левченко, яка входить до найближчого оточення президента. У мережі є спільні фото Левченка та Локтіонової.

У 2021 році ЗМІ писали, що Левченко працює у структурах Головного управління розвідки, яким на той момент уже керував Кирило Буданов.

Повідомлялося, що Буданова та Марію Левченко та її чоловіка Олександра Гогілашвілі пов'язують тісні стосунки.

Наприкінці 2021 року Гогілашвілі потрапив у гучний скандал, який закінчився його відставкою з посади заступника глави МВС.

Нагадаємо, 28 липня народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв заявив про вихід з політичної ради партії та самої партії.

31 липня "Слуга народу" Андрій Холодов написав заяву про складання мандата, його виключили з партії.