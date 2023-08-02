Розробка харківських виробників - "машина для підготовки ґрунту до розмінування" пройшла відповідну сертифікацію. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

Перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування та ремонту.

При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила:

Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні - масштабувати виробництво вітчизняних виробників.

Такі машини, як розробка харків’ян будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три - на Харківщині, та майже 3 000 фахівців з розмінування.

Уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA. Українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.

Нагадаємо, Німеччина передала чотири танки для розмінування WISENT 1 на базі танка Leopard 1.