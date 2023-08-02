На Київщині півторарічний хлопчик випив розчинник і помер [ Редагувати ]
В одному з сіл Білоцерківщині Київської області сталася трагедія - загинула дитина. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Півторарічний хлопчик перебував на подвір'ї разом із мамою. Коли вона відволіклася, малюк знайшов пляшку з розчинником і зробив кілька ковтків.
Дитину шпиталізували до Білої Церкви в тяжкому стані. Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації.
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