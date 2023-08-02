В одному з сіл Білоцерківщині Київської області сталася трагедія - загинула дитина. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Півторарічний хлопчик перебував на подвір'ї разом із мамою. Коли вона відволіклася, малюк знайшов пляшку з розчинником і зробив кілька ковтків.

Дитину шпиталізували до Білої Церкви в тяжкому стані. Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації.