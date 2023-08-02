Байден попросить Конгрес профінансувати озброєння Тайваню з бюджету для України - FT [ Редагувати ]
Адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння Тайваню у рамках додаткового бюджету для України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у Білому домі.
Виділення коштів для Тайваню, на думку Білого дому, має прискорити постачання зброї на острів в країну на тлі зростання загрози з боку Китаю. У разі схвалення запиту Конгресом Тайвань вперше отримає зброю через систему "іноземного військового фінансування".
Очікується, що запит про виділення коштів Білий дім спрямує до Конгресу вже цього місяця. У самому Білому домі відмовилися відповідати на запитання FT про те, яку суму запросять для Тайваню.
29 липня Джо Байден оголосив про виділення Тайваню військової допомоги на суму до $345 млн. Гроші виділяються на оборонну продукцію, навчання та підготовку у військовій сфері.
Китай, який вважає Тайвань своєю територією, закликав США відмовитись від передачі зброї. У заяві китайського посольства у Вашингтоні наголошувалося, що США необхідно дотримуватись принципу одного Китаю та припинити продавати зброю Тайваню, створюючи нові фактори напруженості в Тайванській протоці.
Пекін вважає Тайвань своєю територією. КНР регулярно проводить великі навчання біля острова.
Нагадаємо, у вересні 2022 року президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили захищатимуть Тайвань у разі повномасштабного нападу Китаю.
У квітні стало відомо, що Тайвань купує у США 400 протикорабельних ракет Harpoon.
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