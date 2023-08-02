Адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння Тайваню у рамках додаткового бюджету для України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у Білому домі.

Виділення коштів для Тайваню, на думку Білого дому, має прискорити постачання зброї на острів в країну на тлі зростання загрози з боку Китаю. У разі схвалення запиту Конгресом Тайвань вперше отримає зброю через систему "іноземного військового фінансування".

Очікується, що запит про виділення коштів Білий дім спрямує до Конгресу вже цього місяця. У самому Білому домі відмовилися відповідати на запитання FT про те, яку суму запросять для Тайваню.

29 липня Джо Байден оголосив про виділення Тайваню військової допомоги на суму до $345 млн. Гроші виділяються на оборонну продукцію, навчання та підготовку у військовій сфері.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, закликав США відмовитись від передачі зброї. У заяві китайського посольства у Вашингтоні наголошувалося, що США необхідно дотримуватись принципу одного Китаю та припинити продавати зброю Тайваню, створюючи нові фактори напруженості в Тайванській протоці.

Пекін вважає Тайвань своєю територією. КНР регулярно проводить великі навчання біля острова.

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили захищатимуть Тайвань у разі повномасштабного нападу Китаю.

У квітні стало відомо, що Тайвань купує у США 400 протикорабельних ракет Harpoon.