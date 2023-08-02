Російська армія відновила наступ на Куп'янському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Евакуацію населення в Куп'янській громаді поки не оголошують, однак все залежатиме від ситуації на фронті.

У нас там наразі (Куп'янський напрямок - ред.) проходить лінія фронту, ворог відновив свої наступальні штурмові дії на позиції наших військових. Паралельно із тим почав обстрілювати наші цивільні населені пункти у Куп'янській громаді. Їх обстрілюють керованими авіабомбами, руйнує при цьому житловий фонд. Страждають, на жаль, виключно цивільні особи. Що стосується наших військових, то вони свої позиції тримають. Ворогу наносять велике ураження і живій силі, і у військовій техніці. Ці штурми ідуть такими хвилями , цю хвилю потрібно пережити, пере тримати, і далі будемо дивитися на розвиток подій без посередньо на полі бою. Із Куп'янської громади евакуації поки немає. Ми евакуювали дітей трохи раніше із деяких населених пунктів на самісінькому прикордонні, де фактично велися активні бойові дії.

У куп'янській громаді наразі мешкають 12 тис. людей, із них 526 - діти, повідомив очільник Харківщини.

Напередодні повідомлялося, що на Куп'янсько-Лиманський напрямок ворог перекинув ще 20 тисяч вояків. Наразі там зосереджено угруповання з понад 100 тисяч росіян.