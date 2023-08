Переможець чемпіонату світу з футболу 2006 року у складі збірної Італії та 10-разовий чемпіон країни воротар Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру гравця. Про це 45-річний Буффон повідомив у своєму Twitter.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG