Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення кар'єри [ Редагувати ]
Переможець чемпіонату світу з футболу 2006 року у складі збірної Італії та 10-разовий чемпіон країни воротар Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру гравця. Про це 45-річний Буффон повідомив у своєму Twitter.
Ну ось і все, хлопці. Ви дали мені все. Я дав вам все. Ми зробили це разом.
That's all folks!— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023
You gave me everything.
I gave you everything.
We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG
З 2021 року Буффон виступав за клуб другого за силою італійського дивізіону "Парма", за який він грав з 1995 по 2001 рік і вигравав Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА (зараз - Ліга Європи) сезону-1998/99.
У 2001-2018 та 2019-2021 роках Буффон виступав за "Ювентус", з яким 10 разів виграв чемпіонат Італії, п'ять разів - кубок, шість разів - суперкубок країни.
У 2006 році у результаті корупційного скандалу "Ювентус" відправили до Серії Б (другий дивізіон італійського футболу), але Буффон не залишав клубу.
Разом з "Ювентусом" Буффон тричі грав у фіналі Ліги чемпіонів: 2003 року команда поступилася італійському "Мілану", 2015-го - іспанській "Барселоні", 2017-го - іспанському "Реалу".
У сезоні-2018/19 Буффон виступав за французький "Парі Сен-Жермен", з яким виграв чемпіонат та Суперкубок Франції.
У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів. У складі збірної Італії голкіпер став чемпіоном світу 2006 року та срібним призером чемпіонату Європи 2012 року. Хагалом він взяв участь у п'яти чемпіонатах світу - 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 років.
Нагадаємо, "Ювентус" не зіграє в єврокубках наступного сезону.
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