У ніч на 2 серпня іранські дрони-камікадзе "шахеди" вдарили по будинку в Горенці Київської області великого аграрного бізнесмена Юрія Косюка. Про це повідомив політолог Юрій Романенко, який став очевидцем удару.

Сегодня две "Шахеда" прилетели в дом агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправлено. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, так что не пострадал. Повезло женщине, которая смотрела за домом, осталась живой. Я был там рядом на месте, все видел своими глазами.

У грудні 2022 року в рейтингу "найбагатших українців воєнного часу" від Forbes Ukraine Юрій Косюк зайняв 13-те місце з капіталом $520 млн. Є засновником агрохолдингу МХП (Миронівський хлібопродукт). У 2021 році компанія посідала друге місце в Європі за обсягом бройлерного поголів’я та входила до ТОП-3 агрохолдингів України.

Нагадаємо, наприкінці липня внаслідок російського обстрілу в Миколаєві загинув у власному будинку гендиректор сільськогосподарського підприємства "Нібулон", віцепрезидент Української зернової асоціації Олексій Вадатурський.