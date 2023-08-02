Під Києвом "шахеди" вдарили по будинку аграрного магната Юрія Косюка [ Редагувати ]
У ніч на 2 серпня іранські дрони-камікадзе "шахеди" вдарили по будинку в Горенці Київської області великого аграрного бізнесмена Юрія Косюка. Про це повідомив політолог Юрій Романенко, який став очевидцем удару.
Сегодня две "Шахеда" прилетели в дом агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправлено. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, так что не пострадал. Повезло женщине, которая смотрела за домом, осталась живой. Я был там рядом на месте, все видел своими глазами.
У грудні 2022 року в рейтингу "найбагатших українців воєнного часу" від Forbes Ukraine Юрій Косюк зайняв 13-те місце з капіталом $520 млн. Є засновником агрохолдингу МХП (Миронівський хлібопродукт). У 2021 році компанія посідала друге місце в Європі за обсягом бройлерного поголів’я та входила до ТОП-3 агрохолдингів України.
Нагадаємо, наприкінці липня внаслідок російського обстрілу в Миколаєві загинув у власному будинку гендиректор сільськогосподарського підприємства "Нібулон", віцепрезидент Української зернової асоціації Олексій Вадатурський.
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Росіяни вкотре атакували Харків. Цієї ночі по місту запустили п'ять "Шахедів". Є кілька влучань.Далі репортаж із місця подій моєї колеги - Світлани Шекери.
Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов
Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня. Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою?