З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українську благодійну організацію Houp Foundation та німецького виробника протезів Ottobock.

Дані про 50 тисяч українців, які втратили кінцівки, наводить Ottobock. Ця цифра ґрунтується на інформації від уряду та медустанов, пояснює видання.

Фактична цифра може бути вищою, оскільки процес протезування займає багато часу.

Благодійна організація Houp Foundation з Києва повідомила, що 200 тисяч українців зазнали тяжких поранень, у 10% випадків знадобилася ампутація.

Ці цифри можна порівняти з Першою світовою війною, коли 67 тисяч німців і 41 тисяча британців втратили кінцівки. На той час ампутація часто була єдиним рішенням для запобігання смерті після поранення.

На початку війни основними причинами ампутацій були поранення, отримані при артилерійських та ракетних обстрілах. Зараз же багато хто отримує травми, підриваючись на мінах, встановлених уздовж лінії фронту.

До лікарень Запорізької області, де зараз наступає українська армія, з пораненнями, через які необхідно ампутувати кінцівки, надходять 40-80% пацієнтів, розповів лікар Костянтин Міліца.

Вартість протезів може сягати 50 тис. євро. Українська влада надає до 20 тисяч євро на протезування для військових, а цивільним особам допомагають благодійні організації. Українські лікарі кажуть, що система охорони здоров'я зараз перевантажена, деякі пацієнти можуть чекати на протез більше року.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" опублікували інструкцію про те, як стати в чергу на безкоштовне протезування.