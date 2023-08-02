Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним - Зеленський [ Редагувати ]
Країна вже має починати готуватись до саміту НАТО у Вашингтоні, він може стати історичним для України та всіх її союзників.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Уже маємо починати готуватися до саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників по НАТО, і це залежить від усіх. І від усіх вас, шановні дипломати, і від усіх, хто працює заради України, і від усіх в Альянсі", - йдеться у повідомленні.
За його словами, безпека - це завжди спільні зусилля, і до грудня цього року варто закласти фундамент таких спільних зусиль.
"Завдання послів у країнах НАТО - працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. Саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та загалом для міжнародного порядку, що заснований на правилах, і це заслуговує на політичне та юридичне визнання всіма нашими союзниками", - додав президент.
Також Зеленський підкреслив, що завданням послів у решті країн світу - щоденно спростовувати російську дезінформацію, що нібито перспектива членства України в НАТО була причиною і призвела цією практикою до війни.
Він додав, що це дуже важливо - боротися проти цієї дезінформаційної політики російської федерації і спростовувати її.
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