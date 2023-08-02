"Це воєнний злочин": президент Румунії про атаку росіян на Ізмаїл [ Редагувати ]
російська атака на порт в Ізмаїлі, яку окупанти провели сьогодні, 2 серпня, вночі є воєнним злочином.
Про це повідомляє президент Румунії Клаус Йоханніс у Twitter.
"Атаки росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, в безпосередній близькості від Румунії, неприйнятні. Це воєнні злочини, і вони ще більше підривають можливості України передавати свої продукти харчування нужденним у світі", - підкреслив глава румунської держави.
Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.
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