російська атака на порт в Ізмаїлі, яку окупанти провели сьогодні, 2 серпня, вночі є воєнним злочином.

Про це повідомляє президент Румунії Клаус Йоханніс у Twitter.

"Атаки росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, в безпосередній близькості від Румунії, неприйнятні. Це воєнні злочини, і вони ще більше підривають можливості України передавати свої продукти харчування нужденним у світі", - підкреслив глава румунської держави.

Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.