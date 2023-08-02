У МЗС Польщі розкрили деталі виклику українського посла [ Редагувати ]
Польща назвала послу України Василю Зваричу свої очікування від нашої країни під час виклику до Міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.
У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів.
У МЗС закликали уникати слів та дій, які шкодять добрим стосункам.
"Польща очікує, що Україна буде готова враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства та інших питань. Сьогодні ця позиція була передана послу України", - сказано в повідомленні
Нагадаємо, кілька днів тому міністр канцелярії президента Польщі та керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що Україні варто почати цінувати ту підтримку, яку їй надала його держава.
До Міністерства закордонних справ України викликали посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Варшава відповіла аналогічним кроком.
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