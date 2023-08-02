Українській бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали у мережі феєричне відео. Цього разу на запис потрапило знищення ворожого танка одним ударом.

Відео опублікувала пресслужба у соцмережі Facebook.

На кадрах можна побачити, як підрозділ Збройних сил завдає вогневого удару по танку противника.

"Днями нашими воїнами було підбито ворожий танк. Але противник не залишив спроби забрати свій металобрухт з поля бою. А ми звикли доводити справу до кінця, тож пілотами БПЛА був нанесений філігранно точний удар, який в одну мить не залишив мокрого місця від окупантської техніки", - йдеться у дописі.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що цей танк "не доїхав до Берліна".

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили 540 російських солдатів, один танк, 27 артсистем та 15 безпілотників ворога. Загалом ліквідовано вже 4217 танків противника.