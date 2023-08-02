Зеленський провів важливу нараду на Закарпатті [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.
"Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались", - зауважив президент.
Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.
"Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!", - підкреслив глава держави.
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