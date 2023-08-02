Україна зафіксувала зліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-95МС. Вони прямують у район пусків ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають у ПС, стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

"(Літаки - ред.) продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 22:30", - сказано в повідомленні.

У Повітряних силах обіцяють додатково попередити українців у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет.