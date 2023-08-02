росія підняла в повітря бомбардувальники: що відомо [ Редагувати ]
Україна зафіксувала зліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-95МС. Вони прямують у район пусків ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як зазначають у ПС, стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.
"(Літаки - ред.) продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 22:30", - сказано в повідомленні.
У Повітряних силах обіцяють додатково попередити українців у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет.
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