В Україні у четвер, 3 серпня, очікується різке підвищення температури повітря. До кінця тижня спека сягатиме 40-градусної позначки.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 3 серпня температура у більшості регіонів становитиме +28... +32 градусів. Максимум спека досягне +29 градусів.

Очікується протягом дня антициклональний характер погоди - переважно без опадів, тільки найближчої ночі на Лівобережжі можливі місцями грози.

При цьому надалі спека в країні тільки набиратиме обертів. Так, протягом п'ятниці, суботи та неділі можливий такий діапазон:+32...+38 градусів. Водночас, у південних та східних областях - до +40 градусів.

"У західних областях сильної спеки не передбачається. З понеділка, вівторка, з 7-8 серпня, спека поступово слабшатиме, лише східна частина України ще належатиме довшенько гарячій погоді", - додала Наталка Діденко.

У столиці України можливий дощ з грозою під вечір 2 серпня, а також найближчої ночі. Проте 3 серпня протягом дня - без опадів.