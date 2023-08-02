Співак Віталій Козловський вирушив на передову (фото) [ Редагувати ]
Український співак Віталій Козловський, схоже, вже вирушив на передову. Принаймні на такі думки шанувальників артиста наштовхнули нові світлини, якими він поділився на сторінці в Instagram.
На фото Козловський зображений у військовій формі в бусі. Авто кудись прямує, втім куди саме, Козловський не уточнив.
Віталій зробив селфі на тлі військової амуніції. На знімку присутні військові рюкзаки, видніються автомати. Під знімком виконавець подякував українцям, що вони підтримують військових:
"Дякую усім людям, хто невтомно підтримує та допомагає нашим воїнам", - написав Козловський.
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