"москві потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вважає, що росія завдає ударів по одеських портах для того, щоб у світі розвалився продовольчий ринок.
За його словами, українським силам ППО в останню атаку росією безпілотниками по Україні вдалось збити 37 "Шахедів". Однак попри це є влучання в інфраструктуру міста Одеса.
Зеленський сказав, що Україна разом з партнерами робить максимум зусиль для збільшення систем протиповітряної оборони.
"Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання - це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі", - сказав він.
Президент заявив, що завдаючи ударів по зерновій інфраструктурі України росія веде битву не лише проти нашої держави.
"Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - зауважив Зеленський.
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