Нічна атака Києва: сили ППО знищили усі дрони [ Редагувати ]
Під час нічної атаки дронами-камікадзе українські ППО успішно нейтралізували всі ворожі цілі у повітряному просторі біля Києва, серед яких було близько 15 дронів "Шахед". Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Зазначимо, що це вже восьма атака по Києву.
Знов, як вчора - атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань (дані оперативного зведення уточнюються, слідкуйте за можливими оновленнями).
Сергій Попко додав, що остання повітряна тривога тривага близько трьох годин.
Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!
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