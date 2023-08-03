526 доба повномасштабного вторгнення: зведення Генштабу [ Редагувати ]
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА. Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, - повідомили у зведенні.
Зазначається, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині.
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росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні
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