Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА. Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, - повідомили у зведенні.

Зазначається, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.