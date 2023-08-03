Україна не вносить до списків для обміну російських військовополонених, які вчинили особливо тяжкі злочини. Такі особи після вироку повинні відбувати покарання в Україні і не підлягають обміну. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, скоєними в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов "Інтерфакс-Україні".

Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів? відповів Білоусов.

Щодо кількості засуджених осіб, яких обміняли, то тут "рахунок на одиниці, не на десятки". Чиновник також звернув увагу на громадянство полонених.